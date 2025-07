Un goal per la pace e  Partita del Cuore, in campo Ambasciatori del Sorriso, sportivi ed eccellenze.

Angelo Iannelli riunisce amici per la pace nel mondo.

Venerdì 4 Luglio nel cuore dell’estate, Mariglianella in provincia di Napoli sarà il palcoscenico di una Partita del Cuore straordinaria, organizzata dal Comune di Mariglianella, dall’Associazione Vesuvius A.P. S e Pro Loco di Mariglianella.

La kermesse è curata dall’attore Angelo Iannelli (Ambasciatore del Sorriso) . La manifestazione si svolgerà nel centro sportivo Marco Cucca a Mariglianella in Via Umberto n.83. A scendere in campo a partire dalle ore 19:30 per la pace, saranno la Nazionale Ambasciatori del Sorriso, ex Calciatori ed Eccellenze. A dare il calcio d’inizio sarà il baronetto di Posillipo l’ex calciatore del Napoli e dirigente sportivo Gianni Improta. Hanno confermato la loro presenza : Nicola Mora , Carmine Della Pietra ex calciatori del Napoli , Felice Foglia ex calciatore del Torino , Giovanni Cucca e Aldo Papa ex calciatori Avellino, il campione paraolimpico Francesco Iannelli ,la campionessa del mondo di ballo Rosa Granato , gli attori :Francesco Albanese (Made in Sud) , Ciro Esposito , Gigi Attrice , Francesco Longo e Angelo Di Gennaro (mister della Nazionale Ambasciatore del sorriso) la totò in gonnella Lucia Cassini, il regista e Nastro D’argento Antonio Ruocco, la sassofonista Veronica De Falco, il tenore nazionale Francesco Malapena, l’imitatore Massimiliano Cimmino, lo show man Enzo Costanza, le talentuose cantante: Carmen Navarro, Francesca Sarrubbo e Lina Maddaloni , il giornalista Nello Fontanella, il ritrattista Ciro Scialò , Paolo Pelliccia responsabile postale, il presidente della Pro Loco di Mariglianella Giovanni Maddaloni , la cantante e modella Miriam Rigione e tanti altri ospiti a sorpresa. Presenteranno la serata: Edda Cioffi, Angelo Iannelli e Mara Mollo affiancati da Ludovica Cerracchio.

A scendere in campo per la pace nel mondo anche il Sindaco di Mariglianella Arcangelo Russo e l’assessore Sport e Spettacolo Felice Porcaro che fortemente a creduto in questa manifestazione.

Riprese e media coverage assicurate da importanti testate locali e regionali come: Agenzia Stampa Italia, PSN TV, Franco Capasso “Eccoci Qua’, Irpinia TV, Ci Vuole Costanza, La Provincia Online, Videonola Tg , BassaIrpinia e Giuseppe De Carlo: La serata si concluderà con un brindisi finale e un canto per la pace nel mondo.

Fotografi ufficiali pronti a immortale con i loro scatti l’emozioni della serata: Raffaele Evangelista, Pio Angillotti, Mauro Cielo e tanti altri.

Gran finale con brindisi della pace accompagnato da musica e canti, per concludere con un’abbraccio di speranza e fratellanza. Un evento che ha come obbiettivo scuotere le coscienze attraverso il calcio: un messaggio potente contro la guerra. Un invito aperto a tutti a venire a Mariglianella e credere che uniti si possa segnare il gool della pace .