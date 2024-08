Tufo (AV)- Il 6-7-8 settembre la XVIII edizione del Tufo Greco Festival

Tufo, capoluogo del prezioso vino Greco DOCG, è pronta a dare sfoggio delle proprie eccellenze il 6, 7 ed 8 settembre con la XVIII edizione del “Tufo Greco Festival”. Tre giorni che vedranno le piazze del borgo irpino travolte da ampio e variegato intrattenimento, con un seminario di degustazione previsto per domenica mattina alle 11:00. Il pregiato vino affonda le sue radici in epoche remote, tanto che in un affresco pompeiano del I secolo a.C. si legge espressamente la dicitura “Vino Greco”. Proprio dall’area vesuviana pare sia stato introdotto in Irpinia l’antico vitigno, ricevendo l’appellativo attuale di “Greco di Tufo”. Solo dal 1800, tuttavia, grazie all’utilizzo dello zolfo dei giacimenti di Tufo, la produzione di Greco conobbe larga diffusione, raggiungendo il milione di ettolitri prodotti. Ad oggi il Greco di Tufo costituisce uno dei più grandi marchi vitivinicoli italiani, un vero e proprio polo d’eccellenza nodale per l’economia della Media Valle del Sabato. (Andrea Squittieri)