SPERONE. Il Comitato Festa Sant’Elia ringrazia: “Pronti per la festa di luglio”.

La festa di Sant’Elia Profeta ha animato il centro mandamentale di Sperone dallo scorso fine settimana fino a martedì 20, regalando momenti di gioia e tradizione alla comunità locale. Al termine degli intensi giorni di celebrazioni, il Comitato Festa desidera esprimere la propria gratitudine alla popolazione per la partecipazione attiva e il contributo fondamentale che ha reso possibile la riuscita dell’evento.

La collaborazione e l’entusiasmo dimostrati dai cittadini sono stati determinanti per il successo della festa, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista economico. Il Comitato Festa, con in testa il suo presidente Antonio Solombrino, riconosce e ringrazia la generosità della comunità, che ha contribuito in modo significativo per assicurare lo svolgimento delle celebrazioni in onore di Sant’Elia.

Un sentito ringraziamento va anche al parroco don Reinaldo, il quale ha supportato e guidato l’organizzazione della festa, e all’amministrazione comunale nel suo complesso per il costante impegno e la collaborazione offerti.

Oltre a celebrare il successo dell’edizione di Sant’Elia Profeta appena conclusa, il Comitato Festa guarda già al futuro con l’organizzazione dei prossimi appuntamenti. In particolare, si stanno preparando per la festa estiva del mese di luglio, che promette di essere un evento speciale e coinvolgente per tutta la comunità speronese. Gli organizzatori sono entusiasti di continuare a portare avanti tradizioni e momenti di gioia che consolidano il legame tra i cittadini di Sperone.