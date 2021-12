SIRIGNANO. Un successo la giornata di prevenzione organizzata dall’associazione “Ultimi per la legalità”

Organizzato dall’associazione “Ultimi per la legalità”, fondata da don Aniello Manganiello si è svolta nell’incantevole scenario di palazzo Caravita a Sirignano, la giornata della prevenzione con visite mediche gratuite. Risultato stratosferico con una notevole partecipazione rispettando le regole dettate dalla pandemia del Covid 19 che ci ha costretto a cambiare le nostre abitudini di vita. Visite effettuate su appuntamento green pass mascherine evitando assembramenti queste le semplici norme richieste per accedere al consulto richiesto. Il tutto è stato gestito da Giacomo e Samuele Quagliariello e Fortuna Gatta che hanno svolto con maestria la fase di preparazione dietro le quinte rispondendo a telefono e dando a tutti le necessarie indicazioni. Il tutto è stato reso possibile dal responsabile organizzativo Giovanni Belloisi, consigliere comunale di maggioranza di Sirignano, che subito si è attivato per rendere agevole e confortevole l’effettuazione del consulto specialistico. A tutti loro va dato un doveroso e dovuto ringraziamento. I professionisti che hanno prestato la loro arte medica gratuitamente: dott. Michele Raguso neurochirurgo; il prof.dott. Giacomo Benassai chirurgia oncologica e chirurgia generale Università degli studi di Napoli secondo policlinico; dott. Michele Capasso cardiologo fresco di nomina come responsabile Uos di emodinamica U.o.c cardiologia-Utic presidio ospedaliero s.m. della Pieta’ Nola. Visite otorinolarigoiatra e patologie cervico-facciali dott. Ssa Camilla Gallipoli dirigente primo livello ospedale S.M. Goretti Latina. Dott. Michele Masucci visite odontoiatriche. Dott.ssa Giuseppina Orefice visita nutrizionistica. Dott. Andrea D’Avanzo visita posturologica. A loro che hanno dedicato il proprio tempo alle persone bisognose va il ringraziamento di don Aniello Manganiello e di tutti i componenti dei presidi ultimi per la legalità sparsi in tutta italia. Un ringraziamento al sindaco Raffaele Colucci per la sua immensa disponibilità e sensibilità. Un grazie grande va ai due promotori ed ideatori della giornata dott. Filomeno caruso ed Alfonso Santoro. La giornata odierna ha dimostrato e dato una lezione a tutti noi le persone hanno bisogno di fatti ed atti concreti non di chiacchiere inutili e promesse di isole inesistenti. Tanta gente durante questi due anni di pandemia ha smesso di curarsi in maniera adeguata e non ha potuto effettuare i dovuti controlli inerenti alle loro patologie sembrava e sembra che esista solo il covid19. Tante giornate come queste dovrebbero essere organizzate ed incentivate da chi ha la responsabilità di gestione della sanità un modo semplice per far diventare la medicina realmente al servizio della persona nel rispetto dell’articolo 32 della costituzione. Verso la fine della serata di visite e’ arrivato direttamente dalla trasmissione Porta a porta condotta da Bruno Vespa: Agostino Penna dove ha deliziato con la sua stupenda voce Sarah Margaret Ferguson, duchessa di York, ex moglie di Andrea, duca di York, terzogenito della regina Elisabetta; cantando Candle in the wind che nel 1997 Elton John, canto in onore di lady Diana Spencer. L’artista ha accompagnato la sua cara mamma ad effettuare una visita otorinolaringoiatrica. Si è complimentato con il dott. Filomeno caruso suo amico fraterno invitandolo ed incitandolo a fare sempre di più per le persone ammalate al motto: prevenire e’ meglio che curare.

