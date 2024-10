Screening oncologici: i Camper dell’ASL ad ottobre a Sant’Angelo a Scala e Paternopoli per prevenzione gratuita

Continua l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino per la prevenzione oncologica nel territorio provinciale, grazie alla presenza dei Camper dedicati allo screening della mammella e del collo dell’utero. L’iniziativa è coordinata dal Direttore Generale dell’ASL, Mario Nicola Vittorio Ferrante.

Sabato 12 ottobre, i Camper dell’ASL saranno a Sant’Angelo a Scala, in Corso Europa 25, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, grazie alla collaborazione con il Comune locale. Domenica 13 ottobre, invece, sarà la volta di Paternopoli, dove i Camper faranno tappa in Via Fiorentino Troisi, sempre dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

Le prenotazioni possono essere effettuate tramite WhatsApp al numero 3397564787 per la tappa di Sant’Angelo a Scala, mentre per Paternopoli ci si può rivolgere all’AMOS Paternopoli al 3392768894 per il Pap test e al 3711720339 per la mammografia.

L’iniziativa è rivolta alle donne residenti in provincia di Avellino: quelle tra i 50 e i 69 anni potranno aderire allo screening della mammella con mammografia gratuita, mentre quelle tra i 25 e i 64 anni potranno sottoporsi al Pap test per il controllo del collo dell’utero.

Il cancro della mammella e del collo dell’utero rappresentano rispettivamente il primo e il secondo tumore più diffuso tra le donne a livello globale. La diagnosi precoce è fondamentale, in quanto permette di intervenire in modo meno invasivo, migliorando le probabilità di cura e aumentando sensibilmente le chance di guarigione. Grazie a queste giornate di prevenzione, l’ASL punta a sensibilizzare le donne sull’importanza di controlli regolari, che possono fare la differenza nella lotta contro queste gravi malattie.