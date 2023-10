La Comunità Parrocchiale di San Vincenzo Ferreri in Scafati, questa sera ha reso grazie al Signore in occasione del XVI anniversario di ordinazione Sacerdotale del loro parroco Don Vincenzo Ragone. Il Parroco ha presieduto l’ assemblea eucaristica, assistito dal diacono Giovanni Prevete che accompagnato da altri fedeli di Roccarainola hanno augurato a Don Vincenzo di esercitare per tanti e tanti anni il suo fecondo ministero sacerdotale. Auguri al caro Don Vincenzo.