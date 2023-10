BAIANO. “Io Non Rischio 2023”.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre tornano in più di mille piazze italiane le giornate nazionali di “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, la campagna sulle azioni con cui ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi. La due-giorni, che chiuderà la Settimana Nazionale della Protezione Civile, porterà migliaia di volontarie e volontari di protezione civile ad animare punti informativi in tutta Italia, dalle grandi città alle isole minori, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno.

Per la prima volta anche Baiano sarà protagonista della campagna informativa, con i volontari del gruppo Protezione Civile Baiano che saranno presenti nelle mattine del prossimo week end di Ottobre, in piazza Francesco Napolitano. (A. Siniscalchi)