“Più donne e giovani scienziate equivalgono ad una scienza migliore.”

È questo il messaggio diffuso dal Segretario Generale dell’ONU, António Guterres, per suscitare una riflessione sul contributo femminile nella Scienza e sulla necessità di garantire l’uguaglianza di genere anche in ambito scientifico.

Nonostante i progressi negli ultimi decenni, le donne continuano a essere sottorappresentate nei ruoli di leadership scientifica e tecnologica, e sono soggette a discriminazioni e barriere culturali e strutturali.

La Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza è un’occasione per celebrare le donne che hanno fatto grandi contributi alla scienza, per discutere delle sfide che le donne devono affrontare nei loro percorsi scientifici e per sensibilizzare la comunità scientifica sulla necessità di garantire l’uguaglianza di genere.

La giornata, che ricorre l’11 Febbraio, è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015 per riconoscere e ribadire il ruolo fondamentale che le donne e le ragazze svolgono nella scienza e nella tecnologia, e per incoraggiare le giovani generazioni di donne e ragazze a intraprendere carriere scientifiche.

In occasione della Giornata internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte organizza l’evento gratuito “Women e Girls in Astronomy – Da grande farò l’Astrofisica”.

Tre appuntamenti – dal 10 febbraio all’8 marzo – per raccontare di scienze e scienziate, ammirando nel contempo il cielo stellato di Napoli.

Miriam Petraglia