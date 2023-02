FORINO (AV). Furto nella notte in una tabaccheria

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano per un furto perpetrato questa notte in una tabaccheria di Forino.

I ladri sono entrati nell’esercizio commerciale attraverso un foro praticato su una parete retrostante al locale.

Rubate stecche di sigarette, ricariche telefoniche, biglietti “Gratta e vinci” e denaro contante.