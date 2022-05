Palma Campania – Messa in ricordo di padre Angelo Giuliano

Domani 7 maggio ricorre l’anniversario della dipartita di padre Angelo Giuliano che in molti, nella Diocesi di Nola, ricordano con affetto. In sua memoria, nella chiesa Mater Dei, alle 19 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal vescovo Emerito, sua Eccellenza Beniamino Depalma. Il parroco di Mater Dei ha voluto ricordare don Angelo con uno scritto molto affettuoso che vi riportiamo.

“Carissimi amici come ogni anno il 7 maggio, giorno del compleanno di padre Angelo, ovunque io sia, celebro messa in ricordo di padre Angelo, e in quella data invito a partecipare tutti i parenti, gli amici ed i tanti figli spirituali che lui ha seguito nel corso nel suo ministero. Per tanti di noi questa data segna un momento importante, rappresenta il giorno in cui ritrovarsi tutti insieme e vivere quella realtà sperimentata e condivisa a “Mamre”. Se “Mamre” oggi non è più un luogo geografico dove per tanti anni ci siamo incontrati, oggi più che mai continua ad essere un luogo spirituale per tutti noi, permettetemi di dire un “memoriale”. Una scuola di preghiera da cui, in tanti di noi, siamo partiti, a cui fare riferimento nella propria vita. Angelo in mezzo a noi. 7 maggio 2022- Buon compleanno padre Angelo. Il tuo Tommaso”.

