Odcec di Nola e Arma dei carabinieri insieme per un convegno su “legalità ed economia sana per il territorio”

Nola. Un workshop che vede insieme Odcec (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) di Nola e i carabinieri, in virtù della convenzione stipulata tra il CNDCEC e l’Arma, si terrà giovedì 12 ottobre dalle ore 15.30. Appuntamento al museo archeologico di Nola (via senatore Cocozza 1 Nola), tema del convegno “Odcec di Nola e Arma dei carabinieri, guardiani della legalità e dell’economia sana dei nostri territori”. Parteciperanno esponenti di primo piano dell’autorità giudiziaria, delle forze dell’Ordine, delle professioni, dell’Impresa e della pubblica amministrazione, i quali, con approccio improntato al confronto ed alla multidisciplinarità, avranno la possibilità di discutere dell’argomento soffermandosi su tematiche tecniche quali: Antiriciclaggio e Autoriciclaggio, Misure di Prevenzione Patrimoniali, Falso in Bilancio, Compliance e Normative Finanziarie, con un focus sulla promozione di comportamenti etici e conformi alla normativa di settore cogente. Nel dettaglio sono previsti i saluti istituzionali affidati a Felice Rainone – Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Nola e al tenente colonnello Paolo Leoncini – comandante del Gruppo carabinieri di Castello di Cisterna. Intervengono: Carlo Buonauro – Consigliere di Stato – sindaco di Nola Paola Del Giudice – Presidente del Tribunale di Nola, Marco Del Gaudio – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, Ciro Fiola – Presidente della CCIAA Napoli, Giacomo Franzese direttore del Museo storico archeologico di Nola, Claudio Ricci amministratore delegato Interporto Campano SpA Giuseppe Romano – Presidente Consorzio ASI Napoli, Francesco Urraro – componente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. Relatori, invece, Marco Maffei – professore ordinario di Economia Aziendale, Università degli Studi di Napoli “Federico II” che porterà un intervento su “Falso in bilancio e falso valutativo”, Annalisa De Vivo – Dottore Commercialista, Consulente CNDCEC Area Antiriciclaggio/231 con “La normativa antiriciclaggio e anticorruzione quale presidio di legalità”, infine Francesco Maria Vicino – Sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Nola con “Operazioni nell’ambito del diritto societario ad alto rischio di riciclaggio e autoriciclaggio”, modera Carmen Fusco giornalista de “il Mattino”.