NOLA. C.D.A.L.: la preghiera come strumento al servizio della pace. 

La Consulta delle Aggregazioni Laicali per la diocesi di Nola promuove la preghiera comunitaria e mondiale come strumento di pace. Da oggi e per i prossimi giorni alle ore 16.00 ( per l’Italia ) potremo celebrare per la intercessione della Vergine Maria una Ave, un Pater ed un Gloria. Il messaggio nasce in varie parti del mondo dalla sensibilità dei cristiani, che nella preghiera rinnovano la speranza di uno strumento concreto, come più volte è stato professato da Papa Francesco e da Leone XIV°. In Austria, in Germania, nel Portogallo, in Spagna, in India, nella Colombia, nel Nicaragua, in Argentina, nel Brasile, nel Paraguay, in Uruguay ( tra gli altri ) gruppi di preghiera organizzati celebreranno la ” richiesta orante ” nella constatazione che i ” grandi del mondo ” hanno scelto la strada della contrapposizione, degli armamenti e dei dazi come muri da innalzare: venti di guerra!

Anche il Movimento Apostolico Ciechi aderisce all’invito e promuove ai propri aderenti ” la richiesta alla Vergine Maria “, invitando tutti i credenti a fare altrettanto!

Vincenzo Serpico