Napoli, a Piazza del Plebiscito arriva la “Città della Legalità” per il 209° anniversario della Polizia Penitenziaria

In occasione del 209° Annuale di fondazione del Corpo di polizia penitenziaria, la meravigliosa cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli ospiterà la “Città della Legalità”. Un percorso immersivo articolato in undici stand, con esposizioni, dimostrazioni operative ed esibizioni, pensato per offrire ai cittadini un’esperienza diretta e coinvolgente delle molteplici attività svolte quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia penitenziaria.

La Città della Legalità sarà inaugurata sabato 14 alle ore 13 e rimarrà aperta al pubblico fino a mercoledì 18 marzo, con orario continuato dalle 10 alle 18.

Programma della cerimonia inaugurale

– Introduzione e saluti

– Inno Nazionale eseguito dalla Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria

– Presentazione del video celebrativo del 209° Annuale sui maxischermi

– Presentazione della Città della Legalità: il percorso, gli stand, le attività in programma

– Presentazione delle iniziative per bambini e ragazzi: concorso “Colora la tua avventura nella Polizia penitenziaria”, “Battesimo della

sella” e “Battesimo della navigazione”

– Evento Ferrari

– Mascotte del Corpo “Azzurra”

– Dimostrazioni ed esibizioni degli atleti del Gruppo sportivo “Fiamme Azzurre”

– Dimostrazioni ed esibizioni del Servizio Cinofili

Cosa vedere e da fare alla Città della Legalità

Stand dedicato alle attività di formazione del personale e alla promozione degli arruolamenti. Qui i visitatori potranno conoscere le modalità e i requisiti per l’accesso al Corpo e il percorso formativo che gli allievi devono seguire durante l’addestramento. Ma ci sarà spazio anche per gettare lo sguardo sulle uniformi storiche e su quelle attuali. Istruttori di MGA (Metodo Globale di Autodifesa) e istruttori di tiro saranno inoltre a disposizione per illustrare alcune tecniche base che, nei rispettivi ambiti, vengono insegnate agli allievi del Corpo nei corsi formazione e di aggiornamento.

Stand dedicato alle attività della divisione informatica, nel quale sarà possibile visitare in realtà virtuale l’interno di un istituto penitenziario, ma anche simulare la fase di immatricolazione con tanto di acquisizione delle impronte digitali che si svolge al momento dell’ingresso in carcere di una persona.

Stand dedicato al funzionamento del Laboratorio Centrale per la Banca dati Nazionale del DNA. Riprodurrà il lavoro svolto dai biologi della Polizia penitenziaria per ottenere il profilo genetico di una persona partendo da un campione biologico come, ad esempio, un prelievo salivare. Qui i bambini, una volta indossati camice, guanti e mascherina, potranno collaborare con il personale del Laboratorio nell’utilizzo di provette e attrezzature specifiche di questo lavoro. Ai visitatori più interessati saranno inoltre fornite informazioni più approfondite sull’importanza del compito svolto dal Laboratorio nelle investigazioni scientifiche e sulle modalità di accesso ai ruoli tecnici del Corpo.

A seguire, i visitatori si ritroveranno di fronte alla riproduzione reale di una camera di pernottamento, con le stesse caratteristiche di quelle presenti negli istituti penitenziari. E sarà possibile apprendere dal personale addetto come si svolge la vita all’interno di una sezione detentiva.

Dal quarto al settimo stand, le aree dedicate ai reparti d’Elite del Corpo, il Gruppo Operativo Mobile (GOM), il Nucleo Investigativo Centrale (NIC), il Gruppo di Intervento Operativo (GIO) e l’Ufficio per la Sicurezza Personale e per la Vigilanza (USPeV). Saranno illustrati i compiti istituzionali specifici di ogni reparto e le modalità d’uso delle attrezzature in dotazione.

L’area successiva é destinata a ospitare alcuni dei veicoli in dotazione a diversi reparti del Corpo: autoveicoli di varie tipologie per il trasporto dei detenuti, autovetture adibite ai servizi di scorta e motocicli.

Stand é dedicato alle specialità e specializzazioni del Corpo. Qui saranno esposte e illustrate attrezzature e materiali della Divisione aeromobili a pilotaggio remoto, modellini di imbarcazioni del Servizio navale e un manichino con l’uniforme storica di rappresentanza. Gli istruttori piloti di droni (UAS) insegneranno ai bambini come far volare dei modelli giocattolo e porteranno i più grandi, dopo averli dotati di appositi visori, a fare un giro per ammirare la città dall’alto. Nel pomeriggio delle diverse giornate, personale del Servizio Cinofili svolgerà inoltre dimostrazioni per mostrare al pubblico l’abilità dei cani poliziotto nello scovare sostanze stupefacenti nascoste all’interno di un’autovettura, di una valigia o addosso alle persone.

Stand dedicato alle attività di contrasto svolte dalla Divisione sistemi antidrone e innovazione tecnologica del Corpo per garantire la sicurezza penitenziaria e le diverse tecnologie a disposizione dei sistemi antidrone fissi e mobili, anche attraverso il supporto di video e immagini. Saranno inoltre esposti tre droni di varie dimensioni, un dispositivo radio-mobile antidrone e un cane robot.

Stand dedicato ad atleti, tecnici e personale delle Fiamme Azzurre, il gruppo sportivo della Penitenziaria insignito della Stella d’Oro al merito sportivo dal CONI. Saranno raccontati oltre 40 anni di attività e l’importante contributo offerto allo sport italiano. Oltre alla presenza di atleti olimpici allo stand, il gruppo sportivo coinvolgerà il pubblico sul ring della boxe, nel tennis tavolo, sul tatami per il judo, sul campo di calcio in erba sintetica e ai bersagli laser del pentathlon moderno, con esibizioni degli atleti delle varie discipline sportive.

Nell’ultimo stand saranno distribuiti dei gadget della Polizia penitenziaria come ringraziamento e a memoria della visita.

Alla cerimonia inaugurale sarà presente la Banda Musicale del Corpo, con i suoi 72 elementi, diretta dal Maestro Dirigente Fausto Remini, che in apertura eseguirà l’Inno Nazionale.

Previsto, infine, un evento di solidarietà: “Ferrari Therapy – Meccanici per un giorno”. Protagonisti saranno un gruppo di ragazzi con sindrome di Down che avranno l’opportunità di vestire i panni di veri tecnici della scuderia auto di Maranello: sotto la guida esperta del team Ferrari del pilota Fabio Barone, detentore di 7 record mondiali di velocità su Ferrari, potranno mettere le mani su una fiammante Ferrari F8 Tributo, simulando un pit stop per il cambio delle gomme. “Tornare a Napoli ed essere ospitati in una location così prestigiosa come Piazza del Plebiscito, é per noi un onore immenso”, ha dichiarato Fabio Barone. “La nostra missione é da sempre quella di trasformare la passione per le rosse in un veicolo di solidarietà. Vedere l’entusiasmo nei figli di questa terra e la gioia di questi ragazzi mentre diventano ‘meccanici’ della nostra F8 Tributo é il traguardo più importante che possiamo tagliare. Ringraziamo profondamente la Polizia penitenziaria, con cui condividiamo valori di sacrificio e servizio, per aver voluto ancora una volta essere al nostro fianco in questa straordinaria giornata dedicata al sociale.”