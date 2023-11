MERCATINI DI NATALE AL CASTELLO DI APICE

Sabato 18 Novembre 2023 il gruppo di amici capeggiato da Carmine La Marca si è recato nell’incantevole borgo di Apice Vecchia (BN) in visita della V Edizione dei mercatini d Natale allestiti nello splendido Castello dell’Ettore di Apice di epoca Normanna. L’evento, organizzato magnificamente dagli operatori locali e dalla protezione civile e sanitaria, è risultato interessante e piacevole anche grazie alla guida turistica prenotata, che ha parlato dei molti elementi caratteristici del borgo. Sono state ammirate casette di legno che esponevano prodotti artigianali e decorativi, specialità enogastronomiche e tante idee regalo per gli acquisti di natale. Si è potuto assistere ai vari spettacoli di animazione con il giocoliere del fuoco, balli e canti. Ancora all’interno di uno spazio del castello, il gruppo ha potuto assistere allo scenografico accampamento militare, dove i cavalieri della tavola rotonda hanno dato prova della loro abilità nelle arti marziali; mentre ognuno si poteva cimentare nel tiro dell’arco e i bambini si divertivano nelle gare di scherma. Il tutto è stato arricchito da luminarie e giochi di luci fantasiosi La visita ad Apice si è conclusa con Il ristoro di una pizza speciale al Ristorante – Pizzeria “La Regina” di S. Paolo Belsito e i complimenti a Carmine La Marca per la splendida visita d’arte organizzata. (Pasquale Iannucci)

