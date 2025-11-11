L’Urgenza Impossibile: Quando la Velocità dell’IA Supera la Nostra Cultura.

L’Intelligenza Artificiale non è più una promessa futuribile, ma una forza dirompente che sta rimodellando il tessuto produttivo italiano con una rapidità vertiginosa.

Riflessioni ed opinioni di

Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO

I dati parlano chiaro, confermando che l’adozione della GenAI è esplosa con un incremento del 366,8%, e il mercato complessivo è destinato a salire vertiginosamente.

Eppure, questa velocità inaudita nasconde un paradosso critico, cioè che l’accelerazione tecnologica sta superando la nostra capacità di comprenderla e assimilarla culturalmente, generando una profonda discrepanza tra l’innovazione e la preparazione della società.

La Visione Imprenditoriale: Una Corsa Contro il Tempo

Secondo la rappresentanza imprenditoriale, la velocità dell’impatto dell’IA non è negoziabile; è la condizione necessaria per mantenere la competitività sui mercati internazionali. Tuttavia, se l’accelerazione non è sostenuta da una preparazione strutturale, essa si trasforma in un rischio fatale.

> Non possiamo limitarci a celebrare il tasso di crescita del mercato IA.Dobbiamo guardare al 90% di aziende che non sono pronte ad affrontare questo salto. Questa non è solo una carenza culturale; è un fallimento strutturale che minaccia la nostra solvibilità futura e ci allontana irrimediabilmente dai nostri competitor globali.

L’IA è il nuovo standard di produttività. Il ritardo non solo frena l’espansione, ma compromette anche gli investimenti stranieri e la capacità di attrarre talenti qualificati.

L’Analfabetismo Silente e il Fardello del “Debito AI”

Siamo di fronte a una nuova forma di analfabetismo: l’analfabetismo di intelligenza artificiale.

Non si tratta di una lacuna di base, ma di una mancanza di literacy specifica che investe trasversalmente l’intera comunità.

L’impatto degli algoritmi è così radicalmente nuovo da rendere insufficiente, se non accompagnato da un costante aggiornamento, persino il più solido patrimonio di conoscenza tradizionale. Chi possiede una formazione avanzata deve oggi accettare l’imperativo della formazione continua per non essere tagliato fuori dalla comprensione dei nuovi processi decisionali e operativi.

Gli esperti evidenziano come questo ritardo si materializzi nel temuto debito tecnico AI, un ostacolo che paralizza l’82% dei leader IT italiani. Non si può chiedere alle imprese di investire in modelli operativi innovativi quando l’infrastruttura di base (dati, cloud) è obsoleta o incoerente. La “piccola fetta” del 10% di aziende pronte è quella che ha già effettuato gli investimenti più onerosi in infrastrutture e skill, lasciando il resto del sistema produttivo in uno stato di grave vulnerabilità.

Il Mandato Istituzionale: Una Politica Industriale per l’Alfabetizzazione

L’IA è troppo importante e troppo veloce per essere lasciata alla sola dinamica del libero mercato. La CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE lancia un appello per un immediato e forte impegno istituzionale volto a colmare il gap culturale e infrastrutturale.

> Chiediamo politiche industriali chiare, veloci e mirate.

Serve un’azione strategica per la formazione che non sia solo accademica, ma che coinvolga attivamente la comunità produttiva.

La responsabilità ricade primariamente sulle istituzioni educative:

Scuola e Università devono integrare l’alfabetizzazione algoritmica non come materia specialistica, ma come competenza di base trasversale.

È necessario studiare e definire un adeguamento formativo di carattere diverso, finanziato attraverso partnership pubblico-private, che si concentri sull’etica dell’IA, sul problem solving algoritmico e sulla gestione consapevole dei dati.

L’investimento in competenze deve essere visto come una priorità strategica nazionale, al pari di qualsiasi grande opera infrastrutturale. Solo attraverso un piano di nuova alfabetizzazione di massa, sarà possibile garantire che l’innovazione sia una risorsa equamente distribuita, e non un privilegio destinato ad aggravare il divario tra le imprese e, di conseguenza, il divario sociale.