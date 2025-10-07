BAIANESE. Le giovanissime pianiste Fabiana e Martina Panarelli protagoniste a Piano City Napoli 2025

Il 19 ottobre al Museo Filangieri il talento campano protagonista della rassegna dedicata alla musica classica

Napoli – Due giovanissime pianiste, un talento straordinario e una passione che supera ogni età. Fabiana e Martina Panarelli, 17 anni, nate a San Giuseppe Vesuviano, ma baianesi doc, saranno protagoniste di uno degli appuntamenti più attesi di Piano City Napoli 2025.

L’esibizione, dal titolo “Mezz’ora Classica”, si terrà domenica 19 ottobre alle ore 17.30 al Museo Civico Gaetano Filangieri, nel cuore del centro storico di Napoli.

Il concerto, organizzato nell’ambito del City Concert della rassegna, vedrà il Duo Panarelli eseguire un raffinato programma di musica per pianoforte a quattro mani, con ingresso al pubblico al costo simbolico di 3 euro (biglietto ridotto del museo).

Il programma: da Schubert a Piazzolla, un viaggio tra epoche e suggestioni

Il recital si aprirà con la celebre Fantasia Op. 103 D940 di Franz Schubert, capolavoro del repertorio pianistico a quattro mani, per poi proseguire con la Dolly Suite di Gabriel Fauré – tra le pagine più delicate e poetiche del compositore francese – e concludersi con l’intramontabile “Libertango” di Astor Piazzolla, in una versione vivace e trascinante.

Un percorso musicale che unisce eleganza, virtuosismo e intensità emotiva, interpretato da due artiste che, nonostante la giovane età, vantano già una sorprendente maturità interpretativa.

Due sorelle con l’orecchio assoluto

Nate nel 2008, Fabiana e Martina Panarelli hanno iniziato a studiare pianoforte a soli dieci anni con il Maestro Giovanni Mazza. Entrambe dotate di orecchio assoluto, frequentano il Liceo Linguistico “E. Medi” di Cicciano e parallelamente studiano al Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, dove si sono perfezionate con i maestri Enrico Fagnoni e Stefania Cafaro.

Nel corso della loro formazione hanno partecipato a masterclass internazionali con artisti di fama mondiale come Leonid Margarius, Marian Mika, Maciej Gansky, Olga Zdorenko e Julija Sadaunykaite.

Premi e riconoscimenti

Il talento delle due sorelle vesuviane è stato riconosciuto in numerosi concorsi nazionali e internazionali, dove hanno ottenuto primi premi sia come soliste che come duo pianistico.

Tra i successi più prestigiosi figurano il Concorso Internazionale Napolinova, il Belvedere di San Leucio – Città di Caserta, il Concorso “Peppe Caso” di Pagani, l’European Piano Competition di Francavilla Fontana, il Concorso Internazionale Città di Minerbio e l’Ariano International Piano Competition.

Nel 2023 hanno inciso il loro primo CD con musiche di Rachmaninoff e Chopin, realizzato nell’ambito del corso pianistico del Maestro Leonid Margarius, consolidando così il loro percorso artistico a livello professionale.

Dalle sale italiane alle platee internazionali

Il Duo Panarelli ha già calcato importanti palcoscenici italiani: dall’Auditorium San Domenico di Foligno per Umbria Classica al Maschio Angioino di Napoli, dal Centro Russo di Scienza e Cultura di Roma al Teatro Minerva di Minerbio (BO), fino alla Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella, alle Gallerie d’Italia di Napoli e al Museo La Mozartina di Paularo (UD).

Le sorelle Panarelli saranno inoltre protagoniste di una ricca stagione concertistica 2025/2026 che le porterà ad esibirsi in diverse città italiane ed estere.

L’eccellenza campana al servizio della musica

Il concerto del 19 ottobre al Museo Filangieri, promosso nell’ambito di Piano City Napoli 2025 e sostenuto da Cultura Napoli, rappresenta un’importante vetrina per due giovani musiciste che incarnano al meglio la nuova generazione del talento campano.

Un’occasione per riscoprire la bellezza della musica classica in un luogo simbolo della cultura partenopea, dove arte, storia e talento si incontrano in un perfetto equilibrio.

Piano City Napoli 2025 – Mezz’ora Classica: Fabiana e Martina Panarelli (Duo Panarelli)

Museo Civico Gaetano Filangieri – Napoli

Sabato 19 ottobre 2025, ore 17.30

️ Ingresso con biglietto ridotto del museo: 3 euro