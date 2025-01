isciano celebra San Sebastiano Martire: al via le solenni celebrazioni 2025

A Visciano fervono i preparativi per le celebrazioni in onore di San Sebastiano Martire, Santo Patrono della città. L’evento, organizzato dal Comitato Festa 2025 Maria SS. Consolatrice del Carpinello, in collaborazione con l’Oratorio San Luigi Gonzaga e con il patrocinio del Comune di Visciano, prevede un ricco programma di eventi religiosi e solenni momenti di preghiera presso la monumentale Chiesa di San Sebastiano.

La tradizione si rinnova anche quest’anno, richiamando la devozione dei fedeli verso il Santo che, nei secoli, è stato invocato per chiedere protezione contro pestilenze e calamità. Oggi, la comunità di Visciano lo celebra con preghiere, rosari e messe, chiedendo intercessione per la pace, la serenità e una rinnovata fede.

Programma delle celebrazioni religiose:

Venerdì 17 gennaio 2025 Ore 17:30: Santo Rosario Ore 18:00: Santa Messa

Sabato 18 gennaio 2025 Ore 17:30: Santo Rosario Ore 18:00: Santa Messa

Domenica 19 gennaio 2025 Ore 17:30: Santo Rosario Ore 18:00: Santa Messa

Lunedì 20 gennaio 2025 – Solennità di San Sebastiano SS. Messe: ore 9:30, 11:00, 17:00, 18:00 Ore 12:00 : Solenne processione per le strade del paese.



L’evento sarà un’occasione per ritrovarsi come comunità e vivere momenti di preghiera e riflessione, nel segno della tradizione e della fede che contraddistinguono il popolo di Visciano. Il presidente Giuseppe D’Onofrio e il vice presidente Felice Sgambato invitano tutta la cittadinanza a partecipare con devozione e spirito di comunità.