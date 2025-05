Gragnano, domenica torna la solenne processione di San Sebastiano: una tradizione ritrovata

Gragnano – Domenica 1° giugno, dopo la messa delle ore 10:00 celebrata nella Chiesa del Corpus Domini, si svolgerà la solenne processione in onore di San Sebastiano, patrono della città.

Per il secondo anno consecutivo, dopo ben 60 anni di assenza, il santo torna a percorrere e benedire le strade della città durante i mesi caldi dell’anno. Un evento molto sentito dai gragnanesi, che stanno riscoprendo con grande emozione questa antica tradizione popolare.

In questi giorni, infatti, numerosi fedeli stanno affollando la chiesa per salutare il santo e prepararsi a vivere questo momento storico, che rappresenta non solo un’occasione di fede ma anche di unità comunitaria per la città della pasta.

I festeggiamenti si concluderanno giovedì 5 giugno, con la deposizione dell’effigie di San Sebastiano nella sua cappella, suggellando così un programma di celebrazioni che ha riportato al centro della vita cittadina uno dei riti più antichi e amati.

Per Gragnano è un nuovo inizio: la devozione al patrono torna a essere vissuta in strada, tra la gente, riscoprendo il valore della memoria e della condivisione.