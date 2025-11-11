Giornata Mondiale del Diabete: l’ASL di Avellino promuove screening e visite gratuite per la prevenzione

Si celebrerà il 14 novembre la Giornata Mondiale del Diabete. Per l’occasione l’Asl di Avellino ha promosso uno screening diabetologico e visite gratuite destinate alle persone che presentano fattori di rischio, come familiarità, sovrappeso, ipertensione o sindrome metabolica.
La grande diffusione del diabete – oltre il 6% della popolazione secondo l’ISTAT con un trend in progressivo aumento – e la complessità della gestione del paziente, che necessita di un approccio multidisciplinare e una presa in carico globale, rendono necessario promuovere le attività di prevenzione per individuare precocemente la malattia e prevenirne le complicanze.
I pazienti potranno accedere gratuitamente allo screening diabetologico senza prenotazione, preferibilmente a digiuno, nelle seguenti strutture:
- Centro Anti Diabete Lioni – Viale del Parco
Orario 8.00/14.00 – Screening diabetologico (stick glicemico ed emoglobina glicosilata)
Orario 8.00/14.00 – Visita Oculistica con Fondo oculare
Orario 8.00/14.00 – Visita Nutrizionale con esame impedenziometrico
- Centro Anti Diabete Montoro – Piazza Municipio
Orario 9.00/16.00 – Screening diabetologico (stick glicemico ed emoglobina glicosilata)
Orario 9.00/12.00 – Visita Cardiologica
Orario 9.00/14.00 – Visita Oculistica con Fondo oculare
- Unità mobile dell’ASL in collaborazione con la Croce rossa
Piazza Municipio – Ariano Irpino
Orario 9.00/13.00 – Screening diabetologico (stick glicemico, emoglobina glicosilata, profilo lipidico)
Orario 9.00/12.00 – Visita Oculistica con Fondo oculare
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete verranno illuminati di blu l’Ospedale di Ariano Irpino, i CAD di Montoro e di Lioni al fine di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e cura del diabete.