Forino (Av). Biennale di Sondrio, il suo Inno Ufficiale è dell’irpino Prof. Nello Colombo

Sabato 18 aprile, alle ore 21, presso il Teatro Sociale di Sondrio, si è conclusa la terza edizione della “Biennale di Sondrio” con una serata speciale all’insegna dell’arte, della musica e della cultura contemporanea.

Un appuntamento che ha riunito protagonisti di primo piano del panorama artistico e intellettuale italiano, capaci di offrire al pubblico uno sguardo originale e multidisciplinare.

L’iniziativa è stata parte integrante del progetto “Oltre il limite: un palco sulle vette”, organizzato dall’Associazione Progetto Alfa OdV e realizzato con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito delle Olimpiadi della Cultura – Invito 2025-2026, inserito nel circuito della Cultural Olympiad. Il progetto ha inoltre beneficiato del contributo di ProValtellina, della Provincia di Sondrio e del BIM, del partenariato del Comune di Tirano e del patrocinio, della collaborazione e del sostegno del Comune di Sondrio, oltre al patrocinio dei Comuni di Valdisotto, Fusine e Talamona.

Tra gli ospiti della serata, Ivan Cattaneo, artista eclettico e icona pop dagli anni ’80, noto per il suo stile inconfondibile che fonde musica, arte e performance. Accanto a lui Fabio Zuffanti, scrittore, musicista e critico musicale per importanti testate nazionali. Sono intervenuti inoltre Stefano Curreli, fondatore del progetto Spazio Letteratura e punto di riferimento per una vasta comunità digitale dedicata ai libri e alla riflessione culturale, e Giorgio Gregorio Grasso, critico d’arte e docente universitario con una lunga esperienza curatoriale a livello internazionale.

La serata è stata arricchita dalla presenza di Valtango ASD, associazione no profit di Sondrio che promuove il tango argentino come strumento di inclusione e benessere, presentando il metodo “Riabilitango”, capace di unire musica e movimento con importanti benefici per la salute e la socialità.

Anche l’Irpinia era presente e ben rappresentata: durante la cerimonia è stato presentato l’Inno ufficiale composto dal professor Nello Colombo, presidente della Giuria Stampa, originario di Forino.

L’edizione 2026 della Biennale si è sviluppata attorno al tema “Oltre il limite. Un palco sulle vette”, un invito a superare confini fisici, culturali e creativi, ispirandosi al paesaggio alpino come luogo simbolico di elevazione e ricerca.

Daniele Biondi