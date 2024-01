Forino (Av): Alessandro Giordano fa il bis. Primo Posto anche nella Classifica Nazionale nel contest del “Giornale del Parrucchiere”

Alessandro Giordano fa il bis. E questa volta è da applausi.Il giovane parrucchiere di Forino che nel mese di Dicembre 2023 si era aggiudicato il Primo Posto nella classifica Provinciale del contest ideato e promosso dall’agenzia media stampa Il giornale del parrucchiere, sbanca, e sale sul gradino più alto Italiano aggiudicandosi un prestigioso PRIMO CLASSIFICATO.

Una vittoria meritata per il giovane forinese che, negli anni, ha maturato una profonda esperienza e professionalità soprattutto nel campo dell’hair tattoo, molto in voga tra le nuove generazioni. È proprio in quest’ambito, come ribadito che Alessandro si è aggiudicato il primo premio nazionale , dimostrando una manualità sorprendente non soltanto nel taglio ma anche nell’arte del disegno.

Una professione, quella del nostro giovane talento, iniziata da ragazzino, quando, si è appassionato al mondo dell’hair style grazie al suo parrucchiere prima e maestro poi, Diego Fontanella, che è stato una vera e propria guida ed ispirazione per lui e per tanti giovani del posto.

È proprio grazie a Diego e al suo salone Il “Bello Degli Uomini”, che Alessandro è entrato in contatto con questo mondo. Un maestro scrupoloso, preciso e paziente, il suo, che, con serietà e passione, gli ha trasmesso tutto il suo sapere riguardo questa professione, non solo in campo tecnico ma anche e soprattutto sul piano umano.

Ed è a Diego, infatti, che va il primo ringraziamento di Alessandro per il grande esempio che gli ha mostrato e per la stima e il bene reciproco che li lega.

“Devo tutto a Diego. Se oggi amo e svolgo questa professione è soprattutto merito suo che è stato un maestro per me e tanti altri ragazzi del posto. Ricordo che ero solo un quattordicenne quando Diego mi mostrava con pazienza ogni cosa e a poco a poco ha cominciato a mettermi alla prova, quando ero libero dalla scuola. Avrei voluto svolgere sin da subito questa professione, ma anche lui mi ha spinto a continuare a studiare anche altro, perché l’istruzione è importante e Diego, insieme ai miei genitori, me l’hanno sempre ripetuto. Così, dopo aver conseguito il diploma, ho iniziato a lavorare a tutti gli effetti con il mio maestro che mi ha fornito le basi fondamentali. Dopodiché, ho conseguito il diploma di acconciatore alla scuola di formazione Cnass. La passione per il disegno, e quindi per l’hair tattoo credo sia innata in quanto mi piaceva disegnare già quando andavo a ha mie due grandi passioni, il disegno e l’hair style e metterle in pratica, concretamente, nel mio lavoro.

Per il futuro ho intenzione di crescere e perfezionarmi sempre di più in questo ambito ma non solo. Il nostro è un settore sempre in via di sviluppo. La moda fa passi da gigante e influenza tanto il mondo dell'acconciatura ed è un peccato che i giovani non si appassionino di più a un lavoro come questo che regala tante sorprese e soddisfazioni. Diego mi ha insegnato a credere in me stesso sin da subito e a non perdere mai di vista quel pizzico di ambizione utile a non annoiarsi mai e a migliorarsi sempre. Ed è quello che senz'altro intendo fare, sostenuto sempre da chi mi ama e crede in me". Ad Majora..