Forino (Av): “AGONIA” ecco la Prima Opera dello scrittore Forinese Pierpaolo Perrotti

Agonia, è questo il nuovo libro che verrà presentato a Forino venerdi 27 Febbraio alle ore 20.00 presso l’ Aula Consiliare del Comune irpino. L’ autore è il dott. Pierpaolo Perrotti alla sua prima opera messa in cantiere dal 2023 .

Il titolo del libro già di per se potrebbe dire tanto e dire tutto in un ampio raggio di significati e sfaccettature chieste all’ autore :

“AGONIA nasce un giorno di marzo 2023, così dal nulla, come se fosse una chiacchierata introspettiva. Questo libro vuole essere la voce di tutti, l’ espressione di un valore: l’Amore; che ormai sta per essere dimenticato e sostituito dall’ apatia affettiva. Oltre a essere un’ autobiografia, AGONIA è tutto quello che non si dice, poiché si ha paura di essere giudicati: “deboli”; solo perché abbiamo avuto la sfortuna di AMARE chi non ti ama.

Il viaggio del mio IO più profondo verso una delle più atroci delusioni che si possa mai provare, la fine di un amore.Questo è il racconto introspettivo di come una delusione possa cambiare radicalmente una persona e il suo modo di vedere le cose, deviandole irreversibilmente per il resto dei suoi giorni” così asserisce il dott. Perrotti

