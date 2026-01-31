Baronissi si veste di festa: dal 7 al 17 febbraio torna il Gran Carnevale 2026

Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno campano: il Gran Carnevale di Baronissi 2026, pronto a trasformare la città in un grande palcoscenico a cielo aperto tra colori, musica e tradizione.

Dal 7 al 17 febbraio, Baronissi vivrà dieci giorni di festa dedicati a grandi e piccoli, con un ricco calendario di eventi che animeranno strade e piazze grazie a carri allegorici, maschere, spettacoli itineranti, animazione e laboratori per bambini. Un Carnevale che si conferma non solo momento di svago, ma anche occasione di condivisione e partecipazione collettiva.

L’evento è promosso dall’Associazione Gran Carnevale, con il sostegno del Comune di Baronissi, ed è il risultato della collaborazione tra numerose associazioni provenienti da diversi comuni del territorio, unite dall’obiettivo di offrire una manifestazione inclusiva e coinvolgente.

Il via ufficiale è fissato per sabato 7 febbraio alle ore 17:00, con l’apertura del Villaggio di Carnevale in Largo dei Ferrovieri (Casa dell’Acqua): un pomeriggio all’insegna del divertimento, tra giochi, animazione e l’atteso arrivo di Re Carnevale.

Tra gli appuntamenti clou spicca la Grande Sfilata dei Carri Allegorici, in programma domenica 8 febbraio alle ore 10:00, uno dei momenti più suggestivi dell’intera rassegna. Sabato 14 febbraio, invece, spazio alla magia serale con “Carnevale… by Night”, mentre domenica 15 febbraio sarà la volta di “Pro Loco in Maschera”, evento pensato per valorizzare il ruolo delle associazioni locali.

Gran finale martedì 17 febbraio alle ore 16:00, con la Grande Festa conclusiva tra coriandoli, carri e mascherine, che si chiuderà con l’accensione del tradizionale falò di Re Carnevale, simbolo di rinnovamento e saluto alla festa.

Baronissi si prepara così ad accogliere cittadini e visitatori per vivere insieme il Carnevale più colorato dell’anno, tra allegria, tradizione e spirito di comunità.