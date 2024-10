Fiori d’arancio al Reparto Volo della Polizia di Stato di Napoli Capodichino: Gennaro Olimpico sposa la sua Sara

Fiori d’arancio al reparto volo della Polizia di Stato di Napoli Capodichino. Gennaro Olimpico, sovrintendente capo specialista e capo linea dell’elicottero AW 139 del reparto volo di Napoli, ha sposato l’amata Sara dal cui amore è nato il piccolo Silvio. Una cerimonia sobria celebrata a Villa Bruno di San Giorgio a Cremano dal consigliere comunale Giuseppe Farina, amico da sempre degli sposi. Al fianco dell’ufficiale di stato civile anche, naturalmente, il piccolo Silvio attento a coadiuvare il celebrante nella cerimonia. Intorno i familiari degli sposi, gli amici e soprattutto i colleghi del reparto volo della Polizia, non solo quelli del sesto di Napoli ma qualcuno arrivato anche da Pratica di Mare. Visibilmente emozionati, gli sposi hanno poi trattenuto gli ospiti in un momento conviviale con il ricco buffett organizzato dalla Pasticceria Esposito di Via delle Repubbliche Marinare Napoli. Ad immortalare i momenti più significativi gli scatti del fotografo STTE Stefano Nocerino.