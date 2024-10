Avellino: Apertura della Nuova Scuola Calcio di Mister Minerva e Mister Alato – Un Progetto Inclusivo per Bambini e Famiglie

Grande successo ieri pomeriggio per l’evento di lancio della nuova scuola calcio fondata su da Mister Roberto Minerva, presso la struttura Iannaccone Soccer di contrada Archi, ad Avellino. Un’iniziativa completamente gratuita che ha coinvolto un numeroso gruppo di bambini e genitori, entusiasti di conoscere da vicino questo nuovo progetto educativo e sportivo.

La scuola calcio di Mister Minerva nasce con un obiettivo chiaro: creare un ambiente inclusivo e accogliente, aperto a tutti, dove i giovani possano crescere non solo tecnicamente ma anche a livello personale. In questo progetto, Minerva sarà affiancato da Mister Ivan Alato, un altro allenatore esperto e apprezzato, che condivide la stessa passione e dedizione per il miglioramento dei bambini, non solo come calciatori, ma come individui.

Un Approccio Educativo che Va Oltre il Campo di Gioco

Quello che rende speciale la scuola calcio di Minerva è l’enfasi posta sull’inclusione e sullo sviluppo personale. Non si tratta solo di imparare a giocare a calcio, ma di farlo in un contesto che aiuti i bambini a superare le difficoltà della vita quotidiana. Lo sport diventa così un mezzo per favorire l’inserimento nel gruppo dei pari, migliorando la capacità di lavorare in squadra e affrontare le sfide con maggiore sicurezza e resilienza.

Durante l’evento di apertura, le famiglie hanno avuto modo di interagire con lo staff tecnico, riconosciuto e apprezzato per la competenza e l’approccio educativo. I bambini, sotto la guida attenta dei due mister, hanno sperimentato sul campo i primi esercizi e giochi, e molti genitori si sono detti entusiasti del progetto.

Ottobre: Incontri Gratuiti per Conoscere la Scuola Calcio

Per tutto il mese di ottobre, Mister Minerva e Mister Alato offriranno ulteriori incontri gratuiti presso la struttura Iannaccone Soccer, per permettere a un numero sempre maggiore di bambini e famiglie di scoprire il valore di questa iniziativa. Le prime adesioni sono state già numerose, e l’interesse continua a crescere, grazie alla reputazione positiva che i due allenatori hanno saputo costruire negli anni.

Questa nuova scuola calcio rappresenta un’opportunità unica per le famiglie avellinesi: affidarsi a professionisti preparati che mettono al centro lo sviluppo armonioso di ogni bambino, offrendo un’esperienza sportiva che va oltre il semplice allenamento.

Con questo progetto, Minerva e Alato sperano di dare un contributo significativo alla comunità locale, promuovendo i valori dello sport, della solidarietà e del rispetto reciproco.