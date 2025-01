Fanta celebra 70 anni: un’icona dal cuore italiano

Nata a Napoli nel 1955, Fanta festeggia quest’anno il suo 70° anniversario, un traguardo che conferma il forte legame della bevanda con l’Italia. Tra i brand più conosciuti di The Coca-Cola Company, Fanta è diventata nel tempo una delle bibite più apprezzate a livello globale, mantenendo salde le sue radici italiane grazie all’utilizzo di succo di arance 100% tricolori.

Dal 1955 ad oggi, Fanta è rimasta fedele alla qualità degli ingredienti, utilizzando un quarto della produzione disponibile di succo da arance italiane destinato alle bibite analcoliche negli ultimi cinque anni. Questo aspetto è diventato parte integrante della sua identità per i consumatori italiani, che riconoscono nella bevanda un prodotto gustoso e legato al territorio.

Le origini di un successo internazionale

La storia di Fanta affonda le sue radici negli anni del Dopoguerra, quando la società di imbottigliamento di Napoli, collaborando con The Coca-Cola Company, propose la creazione di una nuova bevanda analcolica dal forte accento locale. Così, nel 1955, nacque Fanta al gusto di arancia. Tre anni dopo, nel 1958, la bibita fu introdotta negli Stati Uniti e in breve tempo conquistò il mercato globale, diventando una delle referenze più rappresentative dell’azienda americana.

Un’attenzione costante alle materie prime italiane

In Italia, The Coca-Cola Company ha sempre dimostrato grande attenzione verso il territorio, selezionando fornitori locali per l’approvvigionamento del succo di arance e limoni, in particolare da Sicilia e Calabria. Questi ingredienti non solo vengono utilizzati per la produzione destinata al mercato italiano, ma contribuiscono anche all’export di eccellenze agroalimentari italiane nel mondo.

La curiosità dietro il nome “Fanta”

Pochi sanno che il nome “Fanta” risale agli anni della Seconda Guerra Mondiale, quando un imbottigliatore tedesco indipendente lo coniò per una bibita realizzata con gli ingredienti limitati disponibili all’epoca. Tuttavia, quella ricetta non ha alcun legame con la Fanta che conosciamo oggi, né con la bevanda sviluppata in Italia nel 1955. Successivamente, The Coca-Cola Company registrò il marchio e contribuì alla sua diffusione globale.

Un futuro sempre più frizzante

A 70 anni dalla sua nascita, Fanta continua a rappresentare un’icona di gusto e qualità, con un forte legame con il territorio italiano. L’azienda prosegue nel suo impegno per valorizzare le materie prime locali e offrire ai consumatori un prodotto che coniuga tradizione e innovazione. Un compleanno importante per una bibita che ha saputo conquistare il mondo con il suo inconfondibile sapore d’arancia.