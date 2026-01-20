Contrada (Av): Nasce il Circolo Teen LaAV Contrada. Entusiasta del progetto la Coordinatrice Maria Pia Mollica

In un periodo storico segnato dalla tecnologia, in cui ci si chiede qual è l’età giusta per avere il primo telefonino, nasce una presa di coscienza fuori dalle pareti digitali, libera dai tasti di un pc o da uno smartphone e pronta a innalzare un vessillo nuovo fatto di carta e inchiostro. Si tratta di una consapevolezza maturata nel lavoro svolto da oltre un anno da un gruppo di visionari che, armati di libri, hanno deciso di dare voce alle storie, alle favole, agli albi illustrati, alle poesie; e lo hanno fatto nelle piazze, nelle scuole, nella casa circondariale, donando il loro tempo e uno spazio culturale in cui tutti possono entrare.

Questo spazio, unico in tutta l’Irpinia, si chiama Circolo LaAV Forino. LaAV – Letture ad alta voce – è una rete di circoli territoriali con diffusione nazionale. La mission LaAV è quella di promuovere la pratica della lettura ad alta voce come strumento efficace e alla portata di tutti. LaAV ha favorito l’incontro tra persone che vogliono condividere questo progetto culturale, ma anche tra comunità e soprattutto tra bambini e adolescenti.

Ecco perché, in un’ottica innovativa incentrata sul volontariato e l’attivismo giovanile, il Circolo LaAV Forino ha sostenuto e voluto fortemente la nascita del Circolo Teen Contrada, di cui fanno già parte cinque bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni, veterani del circolo forinese. La scelta del coordinamento Teen è ricaduta su Maria Pia Mollica, storica docente della scuola dell’infanzia di Contrada per più di quarant’anni, da sempre impegnata nell’associazionismo e, dal 2019, delegata alla scuola del Comune di Contrada.

Mollica asserisce: “Per me leggere un libro significa stimolare l’immaginazione e la curiosità. Credo che i bambini, attraverso la lettura, possano conoscere storie nuove, mondi lontani. Ritengo che le domande che nascono dalle storie aiutino a riflettere, a capire il mondo, soprattutto in un’epoca dominata dalla tecnologia nella quale i bambini si trovano immersi già da piccolissimi. Riscoprire la lettura è fondamentale per riscoprire la nostra stessa umanità. Partendo da queste premesse è stato naturale, per me, aderire al Circolo LaAV di Forino, promosso e reso vitale dalla mia cara amica Rosalia Spolverino, che ringrazio per aver pensato a me come coordinatrice Teen”.

Commossa ed entusiasta, Maria Pia crede fortemente che bisogna investire sui bambini, che rappresentano il nostro futuro, soprattutto nelle piccole comunità, e continua affermando: “Il mio auspicio è che il Circolo LaAV possa sollecitare e stimolare l’interesse dei bambini e degli adolescenti perché, come diceva Walt Disney, ci sono più tesori in un libro che in tutti i covi dei pirati dell’Isola del Tesoro”.

Il Circolo Teen LaAV Contrada è il primo e unico circolo di tutta la provincia di Avellino a cui possono aderire tutti i bambini e i ragazzi dai 7 ai 16 anni. La cosa straordinaria è che possono iscriversi anche Teen non residenti a Contrada, a dimostrazione della grande inclusività promossa dalla LaAV – Letture ad alta voce.