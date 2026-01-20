Mirabella (AV): controlli a tappetto dei Carabinieri.

Proseguono i controlli a tappeto che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino che, nel dare seguito alle direttive già impartite dal Prefetto di Avellino, la Dott.ssa Rossana Riflesso, mette in campo una serie di servizi che attraverso dispositivi a maglie sempre più strette, mirano a monitorare settori e comuni ritenuti particolarmente esposti a rischio.

In tale contesto la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha coordinato mirati servizi di prevenzione che hanno interessato anche diversi locali pubblici.

In meno di 24 ore, stati sottoposti a controllo ispettivo ben tre diverse attività commerciali, controlli che hanno permesso di segnalare amministrativamente, per uso personale di sostanze stupefacenti, un individuo di Montefusco, trovato in possesso di modica quantità di cocaina.

Durante uno dei numerosi posti di controllo si è proceduto a deferire in stato di libertà un uomo di Gesualdo che, cercando di nascondere che si fosse posto alla guida nonostante la patente gli fosse stata ritirata, ha fornito ai militari i dati anagrafici del fratello.

La profonda conoscenza del territorio da parte delle donne e degli uomini dell’Arma ha permesso di smascherare subito il maldestro tentativo, e l’uomo dovrà adesso rispondere dei reati di guida senza patente e false dichiarazioni sull’identità personale.

Una persona, da tempo residente proprio a Mirabella Eclano, si è visto notificare un Ordine di esecuzione per la carcerazione emanato dall’Ufficio Esecuzioni Penali di Nola e relativo a reati di spaccio oramai passati in giudicato.

L’intera attività, condotta attraverso l’impiego di 6 equipaggi, ha permesso di controllare complessivamente gli occupanti di circa 70 veicoli e di procedere al ritiro di diversi documenti di guida.