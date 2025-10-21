Caserta, 176 nuovi professionisti alla Cerimonia del Giuramento di Ippocrate

Oggi pomeriggio (martedì 21 ottobre), a partire dalle ore 16, presso l’Hotel Plaza di Caserta, si terrà la Cerimonia del Giuramento di Ippocrate, uno dei momenti più significativi per chi intraprende la carriera medica e odontoiatrica. Nel corso dell’evento, i nuovi medici e odontoiatri pronunceranno coralmente le parole “Lo giuro” davanti al Consiglio Direttivo dell’Ordine, suggellando ufficialmente il loro ingresso nella professione.

«Il giuramento di Ippocrate è un passaggio simbolico ma fondamentale – sottolinea Carlo Manzi, presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta – perché rappresenta il primo impegno etico e deontologico che ciascun professionista assume davanti alla comunità. Desideriamo che sia anche un momento di gioia e condivisione per i giovani laureati e per le loro famiglie».

Quest’anno saranno 155 i medici e 21 gli odontoiatri della provincia di Caserta a prendere parte alla cerimonia. «È per me un grande onore e un’emozione speciale – aggiunge Manzi – perché questo rito segna l’inizio ufficiale di un percorso professionale fondato su valori millenari. Il giuramento richiama i principi morali e comportamentali che ogni medico è chiamato a rispettare, non solo nell’ambito lavorativo ma anche nella vita quotidiana».