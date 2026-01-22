Cimitile apre le Giornate Internazionali di Studio 2026, Architettura e Ingegneria per il Patrimonio Immateriale

Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 10,00, nel contesto di eccezionale valore culturale del Complesso delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile, si terrà l’incontro internazionale di apertura e presentazione delle Giornate Internazionali di Studio previste per il 13 e 14 marzo 2026 sul tema “Architettura e Ingegneria per il Patrimonio Immateriale”. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Premio Cimitile e dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, in collaborazione con l’Università Europea di Roma, il Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti, il Comune di Cimitile, la Diocesi di Nola e la Prepositura di Cimitile, con il patrocinio degli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri di Napoli.

Questo appuntamento inaugura ufficialmente il percorso scientifico delle Giornate Internazionali di Studio di marzo, che si articoleranno sul rapporto tra architettura, ingegneria e patrimonio immateriale, con particolare attenzione ai culti, ai pellegrinaggi, alle pratiche rituali e alle forme di spiritualità che, nei secoli, hanno contribuito a strutturare paesaggi, insediamenti e architetture del Sacro. Nel corso della mattinata saranno presentate le sessioni di studio che animeranno le Giornate Internazionale, attraverso interventi di docenti e studiosi provenienti da autorevoli università italiane e straniere. I diversi contributi metteranno in dialogo le scienze umanistiche con le discipline dell’architettura e dell’ingegneria.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del presidente della Fondazione Premio Cimitile Felice Napolitano, del sindaco di Cimitile Filomena Balletta, del preposito di Cimitile don Giovanni De Riggi, della presidente del Comitato Scientifico Marina Fumo, del presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli Andrea Prota, del Consigliere Segretario dell’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia Ferdinando Natale Giampietro, del coordinatore del Comitato Scientifico Giuseppe Trinchese e di S. Ecc. Rev.ma Mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola.

L’incontro del 24 gennaio ospiterà, inoltre, le comunità legate al culto dei santi Felice, Massimo e Paolino, un momento fondativo promosso in stretta sinergia con la Prepositura di Cimitile e la Diocesi di Nola. In tale occasione sarà inaugurata la mostra “FELIX nel nome di Felice” e sarà proposta una visita guidata alle basiliche dell’antico santuario con la dottoressa Antonia Solpietro, direttrice dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Nola, sottolineando il valore del patrimonio immateriale come elemento di coesione, identità e trasmissione della memoria.

La conferenza si configura come un’importante occasione di avvio del confronto interdisciplinare e intergenerazionale, rivolto a docenti, ricercatori, dottorandi, studenti e professionisti. L’iniziativa riafferma il ruolo di Cimitile come laboratorio vivo di dialogo tra ricerca scientifica, patrimonio spirituale e territorio, ponendo al centro la dimensione immateriale quale chiave interpretativa per la tutela e la progettazione del patrimonio culturale contemporaneo.

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione. Agli architetti e agli ingegneri presenti saranno riconosciuti quattro crediti formativi professionali. Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti istituzionali e sui canali ufficiali della Fondazione Premio Cimitile e delle università promotrici.