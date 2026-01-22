SIRIGNANO. Compie gli anni Stefano Biancardi. Gli auguri

Giornata speciale a Sirignano, dove Stefano Biancardi ha raggiunto il traguardo dei 40 anni, circondato dall’affetto della sua splendida famiglia e dall’abbraccio di chi gli vuole bene.

Un compleanno importante, che segna non solo il passare del tempo, ma anche una vita ricca di valori, impegno e amore. Gli auguri più sentiti arrivano dalla moglie Leva Maria Giovanna, compagna di vita e punto di riferimento, e dai figli Anna Maria, Cristian, Miriam, e dai gemelli Gennaro ed Emanuele, vero orgoglio e gioia quotidiana.

Un uomo, un marito e un padre che rappresenta un esempio di dedizione alla famiglia, sempre pronto a donare un sorriso e una parola buona. I 40 anni di Stefano sono stati celebrati con emozione, tra affetto sincero, momenti di condivisione e tanti auguri speciali.

Alla famiglia Biancardi vanno i migliori auguri per questo importante traguardo, con l’auspicio che i prossimi anni siano ricchi di salute, serenità e nuove soddisfazioni.