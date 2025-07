Casamarciano entra tra “I Paesi più Sostenibili d’Italia”: un impegno concreto per il futuro del territorio

Un nuovo riconoscimento per il Comune di Casamarciano che entra ufficialmente a far parte della rete nazionale de “I Paesi più Sostenibili d’Italia”. La cerimo nia di consegna si terrà giovedì 17 luglio 2025 alle ore 18:00 in Piazza Umberto I, alla presenza del Sindaco, Clemente Primiano, del Presidente Nazionale dell’Associazione, Pino Vitale, e della Presidente del Comitato Scientifico, Anna Rita De Feo.

Durante l’evento saranno consegnati la bandiera ufficiale, la targa di riconoscimento e la segnaletica dedicata, simboli visibili dell’impegno di Casamarciano verso una gestione responsabile delle risorse, di una visione di sviluppo sostenibile e di una valorizzazione del territorio in chiave ambientale e sociale.

“L’ammissione del Comune di Casamarciano nella rete dei Paesi più Sostenibili d’Italia – dichiara il Presidente Nazionale Pino Vitale – è il risultato di un percorso virtuoso già avviato dall’Amministrazione, fondato sulla tutela del paesaggio, sulla promozione della sostenibilità ambientale e sul coinvolgimento attivo della comunità locale.”

“Casamarciano – afferma il Sindaco Clemente Primiano – intende farsi portavoce di una visione concreta di sostenibilità, capace di coniugare la salvaguardia delle nostre risorse ambientali con lo sviluppo culturale e sociale del territorio. L’ingresso nella rete nazionale è per noi un punto di partenza e un’assunzione di responsabilità nei confronti delle future generazioni.”

La Presidente del Comitato Scientifico, Anna Rita De Feo, sottolinea: “L’inclusione di Casamarciano è frutto di una valutazione tecnica e scientifica approfondita. La sostenibilità è una sfida complessa che include ambiente, cultura, paesaggio e partecipazione. Questo riconoscimento certifica l’impegno concreto dell’amministrazione comunale in tutte queste direzioni.”

Tra le buone pratiche già attive nel Comune: cura e manutenzione del verde pubblico, interventi di rigenerazione urbana e paesaggistica, promozione di eventi culturali legati all’identità del territorio, attività di sensibilizzazione ambientale nelle scuole, azioni per la mobilità dolce e la vivibilità degli spazi pubblici.

Con questo riconoscimento, Casamarciano si unisce alla rete dei Comuni italiani che credono in una sostenibilità autentica, fatta di azioni concrete e visione a lungo termine.