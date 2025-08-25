Campania protagonista al “+ Bello d’Italia”: Luca Palumbo conquista la fascia Mister Bello d’Italia 2025. Il giovane campano premiato nella finale nazionale di Alassio

La Campania festeggia un nuovo successo al concorso nazionale “Il + Bello d’Italia”: Luca Palumbo ha conquistato la fascia di Mister Bello d’Italia 2025 (30-35 anni), premiato da Fabiana Parlato durante la finale della 47ª edizione svoltasi nella piazza centrale di Alassio.

Palumbo si è distinto per carisma e presenza scenica, ma soprattutto per la sua storia personale. A 32 anni, imprenditore e modello di Napoli, Luca porta con sé un percorso di coraggio e rinascita: da adolescente ha dovuto affrontare bullismo e discriminazioni legate all’obesità, ma grazie a disciplina e a un nuovo stile di vita sano ha trasformato le fragilità in forza, conquistando fiducia in sé stesso e diventando un esempio di riscatto per molti giovani.

L’edizione 2025 ha incoronato come vincitore assoluto Alessandro Cignarale, 28 anni, originario di Sestri Ponente (Genova). Un volto pulito, un sorriso che conquista e un talento poliedrico: Alessandro è cantante e ballerino, qualità che hanno colpito la giuria e il pubblico, eleggendolo simbolo della bellezza maschile italiana contemporanea.

La finale, condotta da Barbara Morris con la direzione artistica e le coreografie di Fabio Fallabrino, ha avuto come madrina la conduttrice televisiva Barbara Francesca Ovieni, che ha accompagnato con eleganza e carisma la serata.

Sono state inoltre assegnate numerose fasce: il + Bello d’Italia per la TV 2025, premiato da Vincenzo Laganà, a Piero Di Biase (Abruzzo), il + Bello d’Italia per il Web 2025, premiato da Grazia Pitorri, a Lorenzo Arduini (Piemonte), il + Bello d’Italia per il Cinema 2025, premiato da Alessandra Scardellato, a Mirko Astolfi (Veneto), il + Bello d’Italia per lo Sport 2025, premiato da Fabrizio Caccia, a Marco Mosticchio (Puglia), il + Bello d’Italia per la Generazione Z (18-23 anni) 2025, premiato da Raffaella Parisi, a Samuele Battaglia (Liguria), il + Bello d’Italia per la Moda 2025, premiato da Paola Bonzano e Cinzia Salerno, ad Antuan e Daniel Gafiatullin (Friuli), il Talento + Bello d’Italia 2025 – Premio Speciale Antonio Fasano, premiato da Daniela e Franco Fasano, a Matteo Casale (Veneto), e infine l’Uomo Ideale d’Italia 2025, premiato da Brunella Bolloli, a Mirko De Santis (Lazio).

“Il + Bello d’Italia”, ricorda l’organizzatore Silvio Fasano, è da sempre una vetrina importante: “In passato questo titolo è stato trampolino di lancio per volti diventati simboli della televisione e del cinema italiano come Gabriel Garko, Giorgio Mastrota, Ettore Bassi, Paolo Conticini, Beppe Convertini e Vittorio Brumotti. Un segno che la bellezza maschile, quando unita a talento e determinazione, può trasformarsi in una vera opportunità professionale”.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dai professionisti di Fpgrouphair, che hanno curato l’immagine dei concorrenti. Preziosa anche la collaborazione de Il Sorriso dei Bimbi, che ha ospitato le prove e supportato la preparazione del concorso, a testimonianza di come eventi di questo livello nascano grazie alla sinergia con realtà impegnate nel sociale e nella comunità.