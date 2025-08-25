Napoli, due arresti per evasione dai domiciliari: interventi della Polizia di Stato nel quartiere Vicaria-Mercato

Napoli, 25 agosto 2025 – Continuano i controlli straordinari della Polizia di Stato nel quartiere Vicaria-Mercato, dove nella giornata di ieri si sono registrati due distinti episodi di evasione dagli arresti domiciliari, entrambi conclusi con l’arresto dei soggetti coinvolti.

Primo arresto: 41enne tenta la fuga e fornisce false generalità

Nel tardo pomeriggio, in vico Gabella della Farina, gli agenti hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha cercato di allontanarsi velocemente. Bloccato e sottoposto a controllo, il 41enne napoletano è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina.

Privo di documenti, ha dichiarato false generalità agli agenti, ma gli approfondimenti investigativi hanno permesso di identificarlo correttamente e di accertare che fosse già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

L’uomo è stato arrestato per evasione, sostituzione di persona e falsa attestazione a Pubblico Ufficiale, oltre a essere sanzionato amministrativamente per la detenzione della sostanza stupefacente per uso personale.

Secondo arresto: 36enne fermata a bordo di un motociclo

Sempre nella notte, in via Titina De Filippo all’angolo con piazza Eduardo De Filippo, una pattuglia dello stesso Commissariato ha intercettato una donna di 36 anni che, a bordo di un motociclo, ha tentato di sottrarsi al controllo.

Gli agenti l’hanno raggiunta e identificata, scoprendo che anche lei era sottoposta agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti.

La donna è stata quindi tratta in arresto per evasione.

Controlli intensificati nel quartiere

I due episodi confermano l’impegno della Polizia di Stato nel presidiare il territorio e contrastare le violazioni delle misure cautelari, in particolare in un’area cittadina delicata come il quartiere Vicaria-Mercato.