“Campania Felix. Festival della letteratura per ragazzi” IV Edizione.

“Campania Felix. Festival della Letteratura per ragazzi”: l’edizione 2023 apre i battenti il 17 maggio. Con l’inaugurazione che si terrà alle 17,00 nelle basiliche paleocristiane di Cimitile, prende il via un’iniziativa culturale che si concluderà il 18 maggio e che coinvolge 1000 alunni di 22 scuole della Campania. L’evento è promosso dalla Fondazione Premio Cimitile e dall’associazione Obiettivo Terzo Millennio.

Il Festival, unico nel suo genere in Campania, aprirà i battenti con la premiazione della borsa di studio “Lettura e scrittura creativa, la fiaba più bella, il racconto più bello”, dedicata al Dott. Felice Dichiarante, rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione Campania con l’obiettivo di avvicinare bambini, ragazzi e giovani alla lettura e alla scrittura.

Nell’arco dei due giorni ci saranno incontri con autori, laboratori di lettura e scrittura creativa, master class, il Festival incontra la scuola, musica, spettacolo, con la partecipazione delle scuole della Campania e di 22 scuole del territorio partner del Festival. Saranno coinvolti circa 1000 ragazzi, che leggeranno i libri e faranno parte della giuria e nella serata conclusiva giovedì 18 Maggio assegneranno alla migliore opera inedita di narrativa per ragazzi, il Premio “Campania Felix. Letteratura Festival 2023” e la pubblicazione dell’opera su tutto il territorio nazionale a cura della Casa Editrice Medusa.

Il Festival si pone come obiettivo la promozione e lo sviluppo del piacere della lettura, con l’intento di riavvicinare i giovani studenti e la gente comune al libro e alla letteratura. Ma anche la promozione culturale, la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio, in quanto il libro costituisce la base per ogni arricchimento sociale e culturale, senza il quale, difficilmente si raggiungono risultati sul piano sociale, quindi, sempre libro e cultura devono camminare di pari passo.

L’iniziativa, vanta autorevoli patrocini: Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Curia Vescovile della Diocesi di Nola.