Brusciano celebra il Giorno del Ricordo con il Prefetto di Napoli: memoria viva delle Foibe e dell’Esodo

Una partecipazione intensa, sentita e istituzionalmente solenne ha caratterizzato la celebrazione del Giorno del Ricordo a Brusciano, svoltasi nel pomeriggio del 10 febbraio 2026 alla presenza del Prefetto di Napoli, Michele di Bari.

La commemorazione, promossa dalla Prefettura di Napoli in collaborazione con il Comune di Brusciano, ha reso omaggio alle vittime delle Foibe e all’esodo degli italiani istriani, fiumani e dalmati, nel rispetto della Legge n. 92 del 30 marzo 2004 che ha istituito il 10 febbraio quale giornata dedicata alla memoria di quella tragica pagina del Confine Orientale.

La cerimonia ai Giardini Martiri delle Foibe

Il momento iniziale si è svolto presso i Giardini Martiri delle Foibe, in Viale Sandro Pertini, con la deposizione della corona d’alloro da parte del Prefetto Michele di Bari e del sindaco di Brusciano, Giacomo Romano, accompagnati dagli allievi della Scuola Militare Nunziatella.

Particolarmente toccante l’esecuzione del “Silenzio” da parte della Fanfara dei Carabinieri del 10° Reggimento Campania, diretta dal Maestro Luogotenente Luca Berardo, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, rappresentanti delle istituzioni scolastiche e del mondo associativo.

Il momento solenne in Chiesa

La commemorazione è proseguita nella Chiesa di San Sebastiano Martire, grazie all’accoglienza del parroco Don Salvatore Purcaro, che ha sottolineato il valore universale della memoria e dell’appartenenza.

La conduzione dell’intera cerimonia è stata affidata all’assessora alla Cultura, Istruzione e Legalità, Monica Cito.

Tra i momenti più significativi, la testimonianza della 85enne Antonietta Sposito, figlia di Sebastiano Sposito, finanziere in servizio sul Confine Orientale, e di Maria Carcich, originaria di Lussinpiccolo (oggi Mali Lošinj, in Croazia). Una testimonianza che ha riportato alla luce il dramma dell’esilio e il dolore di migliaia di famiglie costrette ad abbandonare le proprie terre.

Le esecuzioni musicali della Fanfara dei Carabinieri – da “La Califfa” di Ennio Morricone all’“Adagio” di Albinoni fino a “Gabriel’s Oboe” – hanno scandito con intensa emotività l’intera cerimonia.

Il messaggio delle istituzioni

Nel suo intervento, il sindaco Romano ha evidenziato come la celebrazione rappresenti il frutto di un impegno amministrativo avviato sin dall’inizio del mandato.

Il Prefetto Michele di Bari ha definito la giornata come espressione di una coscienza collettiva ormai radicata nella comunità, sottolineando l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni il senso della memoria storica.

A conclusione dell’evento, il sindaco ha consegnato targhe di riconoscimento al parroco Don Purcaro, ai fratelli Antonietta e Giovanni Sposito – simbolicamente “esuli bambini” – e allo stesso Prefetto di Napoli, per l’alto senso dello Stato dimostrato.

Un’ampia partecipazione istituzionale

Alla celebrazione hanno preso parte rappresentanti della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, delle forze dell’ordine, della magistratura, dell’Esercito, della Marina Militare, del Corpo Consolare e numerosi sindaci e commissari straordinari del territorio.

Presenti anche delegazioni scolastiche dell’ICS De Filippo-De Ruggiero e della Dante Alighieri di Brusciano, segno di un coinvolgimento attivo delle giovani generazioni.

Memoria e responsabilità

Il Giorno del Ricordo a Brusciano si è confermato non solo come evento commemorativo, ma come occasione di riflessione collettiva. Un momento per ribadire l’impegno a “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe e dell’esodo”, mantenendo vivo il senso di responsabilità storica e civile.

Una giornata che ha unito istituzioni, cittadini e famiglie nel nome della memoria e della dignità.