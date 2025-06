Brusciano celebra il 150° Anniversario del Miracolo di Sant’Antonio (1875–2025)

Solenne commemorazione nella città vesuviana tra fede, storia e tradizione

Brusciano (NA), 13 giugno 2025 – Giornata di intensa spiritualità e memoria storica per la comunità di Brusciano, che ha celebrato il 150° Anniversario del Miracolo di Sant’Antonio di Padova, avvenuto il 13 giugno 1875. Una ricorrenza che si inserisce simbolicamente nell’Anno Santo della Chiesa Cattolica, indetto da Papa Francesco, rendendo il 2025 doppiamente significativo per la fede locale e universale.

Il prodigio, noto solo attraverso i racconti tramandati oralmente e documenti parrocchiali, si sarebbe verificato all’Arco dei Tre Santi, durante una processione dedicata a Sant’Antonio. Da quel momento la comunità di Brusciano, per riconoscenza al Santo Taumaturgo, gli dedica ogni anno la tradizionale e spettacolare Ballata dei Gigli, che si svolge nell’ultima domenica di agosto.

In occasione del 150° anniversario, si è tenuta una solenne concelebrazione eucaristica nella Chiesa Santa Maria delle Grazie, presieduta da S. E. Mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola, affiancato dal Parroco Don Salvatore Purcaro e dai Viceparroci Don Antonio e Don Francesco. L’evento è stato documentato in video dal sociologo e giornalista Antonio Castaldo e diffuso online da Giuseppe Pio Di Falco per l’Istituto Europeo di Scienze Umane e Sociali (IESUS) e l’Associazione Umanitas Viva.

Durante l’omelia, Mons. Marino ha sottolineato che “la vera missione della Chiesa è universale, destinata a tutti i popoli della Terra”, e ha ricordato come il più grande dei miracoli sia “quello della guarigione interiore, del perdono e della riconciliazione”.

Al termine della celebrazione si è svolta la Processione del Santo, che ha attraversato le vie della città con grande partecipazione popolare. Momento particolarmente toccante quello del passaggio sotto l’Arco dei Tre Santi, dove Don Salvatore Purcaro ha richiamato il senso autentico del miracolo: “Non è l’effetto speciale a fare il miracolo, ma la fede. Il vero prodigio è che Dio ascolta le preghiere del suo popolo.”

Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili con in testa il Sindaco di Brusciano, Avv. Giacomo Romano, che ha ringraziato i fedeli, le associazioni religiose e i sei comitati partecipanti alla Festa dei Gigli. Presenti anche il Vice Sindaco Avv. Salvatore Travaglino, gli assessori Monica Cito (Cultura) e Avv. Alfonso Di Palma (Politiche Sociali), la Presidente del Consiglio Comunale Felicetta Frattini, il suo vice Dott. Giovanni Auriemma, vari consiglieri comunali e il Comandante della Polizia Municipale Dott. Antonio Di Maiolo.

In vista della 150ª edizione della Festa dei Gigli, in programma dal 27 agosto al 2 settembre 2025, è stata confermata la partecipazione dei sei Comitati: Croce, Gioventù, Lavoratori, Ortolano, Passo Veloce e Sant’Antonio, già attivi nelle tradizionali questue.

Brusciano si appresta così a vivere un’estate speciale, nel segno della fede, della cultura popolare e della memoria, pronta ad accogliere migliaia di fedeli e visitatori per una delle feste più sentite della Campania.

Antonio Castaldo