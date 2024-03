AVELLINO. “Omaggio a Picasso”, a Villa Amendola la mostra sul maestro del cubismo. Nargi: «Avellino città dell’arte»

– Un percorso espositivo di grande suggestione, con le opere di oltre 50 artisti da tutta Europa, incentrato sull’arte iconica del grande Picasso . Da oggi e fino al prossimo 30 aprile, Villa Amendola apre le porte all’arte moderna ed al maestro del cubismo.

Inaugurata questa mattina la mostra “Omaggio a Picasso”, promossa dall’associazione “ ARTEUROPA” , con il Patrocinio del Comune di Avellino. Una Rassegna Internazionale d’Arte Contemporanea con opere che spaziano dal figurativo alla Nuova Figurazione, e una panoramica su poesia visiva, arte digitale, grafica e fotografia.

E poi uno spazio dedicato agli allievi di “CHIAROSCURO ARTLAB” di Avellino, con le opere e la visione di Picasso dei giovani under 14. A corredo dell’vento, un catalogo di 200 pagine a colori, in cui sarà dato ampio spazio agli artisti ed alla città di Avellino, distribuito in tutta Europa.