AdventurAction: Un successo il corso di guida d’avventura

Si è concluso con grande successo il corso di guida d’avventura, un progetto internazionale nato nell’ambito del programma Erasmus+. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di ben 40 appassionati provenienti da tutta Italia, ha offerto una formazione completa e approfondita sulle tecniche di guida in montagna e sulla sicurezza in ambiente naturale.

Avviato il 1° marzo 2024, il progetto AdventurAction ha riunito un consorzio di sei organizzazioni partner da sei diversi Paesi, ciascuna portatrice di un bagaglio di esperienze e competenze uniche. Grazie a questo approccio internazionale, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con diverse realtà e di arricchire il proprio bagaglio culturale.

Un team di esperti di alto livello

Un ringraziamento particolare va ai relatori del corso, che hanno saputo trasmettere ai partecipanti le loro conoscenze e la loro passione per la montagna. Tra questi, il presidente dell’associazione Irpiniavventura, Felice D’Apolito, il dott. Andrea Tropeano, la dott.ssa Benedetta de Francesco e il dott. Vincenzo Santaniello. Un ringraziamento speciale va ad Includream, alla Dott.ssa Filomena Masi, Dott.ssa Maddalena D’urso e dott. Giancluca Gafforio per il prezioso supporto offerto all’associazione in questa prima fase del progetto.

Un programma ricco e completo

Il corso ha affrontato una vasta gamma di tematiche, dalla conoscenza dei rischi e dei pericoli della montagna all’equipaggiamento e alla preparazione dello zaino, fino alla valutazione delle condizioni meteo e all’introduzione alla cartografia. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla preparazione fisica e psicologica, con sessioni dedicate al riconoscimento del proprio stato di forma e all’importanza di una corretta alimentazione e allenamento.

Le prossime tappe

Le attività non si fermano qui: la primavera sarà caratterizzata da escursioni e prove pratiche sul campo, durante le quali i partecipanti potranno mettere in pratica le nozioni apprese durante il corso.

AdventurAction si conferma un progetto di grande successo, che ha saputo coniugare la passione per la montagna con la formazione di alta qualità. Un’iniziativa che guarda al futuro e che promette di formare nuove generazioni di guide d’avventura competenti e preparate.