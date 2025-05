“ACCADDE OGGI”. 31 maggio 1985 – La tragedia dell’Heysel: una ferita ancora aperta per il calcio

Il 31 maggio 1985 resta una delle date più drammatiche nella storia dello sport mondiale.

Quel giorno, allo stadio Heysel di Bruxelles, si giocava la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Una serata che doveva essere di festa e sport si trasformò invece in tragedia.

Prima dell’inizio della partita, una carica degli hooligans inglesi contro il settore Z occupato dai tifosi bianconeri provocò il crollo di un muro e il panico generale. Il bilancio fu devastante: 39 vittime, in gran parte italiani, e oltre 600 feriti.

Nonostante la gravità dell’accaduto, la partita venne comunque disputata per evitare ulteriori disordini. La Juventus vinse 1-0, ma il risultato sportivo passò subito in secondo piano di fronte a un dolore collettivo che avrebbe segnato per sempre la storia del calcio.

Da quel giorno la tragedia dell’Heysel è diventata un monito contro ogni forma di violenza negli stadi e un richiamo alla responsabilità per le istituzioni sportive e i tifosi di tutto il mondo.

Mai dimenticare.