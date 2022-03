8 marzo, la festa della donna 2022

L’8 Marzo ricorre la giornata internazionale della donna, non solo per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche ma le discriminazioni e le violenze di cui purtroppo ancora oggi è soggetta a subire in molte parti del mondo. L’8 Marzo è la giornata del riscatto della dignità femminile e ci riporta alle tante disavventure e lotte che la donna ha dovuto sostenere nel corso degli anni per ottenere condizioni di vita migliori, simili a quelle degli uomini, anche se in alcuni paesi del terzo mondo la donna vive ancora in condizione di totale sottomissione e in molti altri che, pure si dicono sviluppati, c’è ancora molta discriminazione, in quanto: è considerata come un oggetto sessuale per stimolare i piaceri, consumi ed spesso è anche oggetto di violenza nelle mura domestiche. Invece si può dire che la donna è un essere speciale, creata per dare vita ad un sistema biologico nel mondo complesso e intricato e come tale non va maltrattata e offesa, ma rispettata e compresa. Quest’anno la ricorrenza è stata dedicata alla donna Ucraina che in questo periodo sta vivendo un dramma immane: essa infatti da molti giorni è costretta a scappare dalla propria terra, lasciando i propri cari, le proprie case in balia di una tempesta di dolore, dovuto alle bombe del conflitto della guerra tra Russia e Ucraina. Ci fa tanto male vedere per televisione le immagini di quelle donne che stringendo a se i propri figlioletti percorrono chilometri e chilometri a piedi sotto la neve per cercare di nascondere il loro dolore e la disperazione ai propri bimbi che forse non vedranno più il loro papà, perché morto in questa assurda guerra. Noi tutti le ammiriamo per il loro spirito patriottico e il coraggio con cui si uniscono ai loro uomini e all’esercito per difendere il proprio paese. Tutti noi preghiamo affinchè questa tragedia finisca al più presto e la vita riprenda il suo percorso naturale. (Pasquale Iannucci)

