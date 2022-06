VISCIANO. Rimessi in libertà dal Gip i tre indagati accusati di detenzione illegale di esplosivi

Nella settimana scorsa tre persone – un 29 enne, 33enne e un 60enne – erano finiti in manette per detenzione illegale di esplosivi e sottoposti ai domiciliari nei rispettivi appartamenti. All’udienza di convalida il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nola a seguito del puntuale interrogatorio reso alla udienza di convalida dai 3 indagati, con l’assistenza degli avvocati Consiglia Fabbrocini e Angelo Peccerella, ha disposto la immediata scarcerazione e liberazione degli indagati dagli arresti domiciliari, ciò soprattutto in considerazione della assoluta inconsapevolezza da parte dei due giovanissimi S.R. e S.V. della presenza dell’esplosivo rinvenuto nell’auto su cui viaggiavano al momento del controllo.

