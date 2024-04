Vigili del Fuoco di Avellino: Intervento per Incendio di un Capannone ad Atripalda

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 18’15 di oggi otto aprile, sono intervenuti nel comune di Atripalda in contrada Spineta per un incendio che si è sviluppato in un capannone di un’azienda che si occupa di riciclaggio di rifiuti. Due le squadre inviate sul posto dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli, coordinate dal Funzionario di Guardia e dal Capo Turno Provinciale, le quali hanno individuato il punto dove si erano sprigionate le fiamme e le hanno spente, evitando che si propagassero all’intera struttura. Non si sono registrati ulteriori danni e non vi sono state persone coinvolte.