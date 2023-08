VALLE CAUDINA. Auto investe due poliziotti durante un rave party. Entrambi in ospedale in codice rosso

Nella notte appena trascorsa due poliziotti della questura irpina sono stati investiti da un’auto nel mentre svolgevano un servizio di controllo durante un rave party illegale in località “Mafariello” di San Martino Valle Caudina. I due poliziotti sono stati soccorsi da un gruppo di passanti che, successivamente, hanno allertato i soccorsi. I due agenti sono stati ricoverati al San Pio in codice rosso, l’investitore dato il forte urto è rimasto ferito ed è stato ricoverato al Fatebenefratelli. Sull’ evento indagano i carabinieri di Roccabascerana, i carabinieri di San Martino Valle Cuadina, gli agenti del Commissariato di Cervinara e la Polizia Locale di San Martino Valle Caudina per ricostruire la dinamica dei fatti.