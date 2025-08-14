Tuoni, lampi e pioggia da record: pomeriggio pre-Ferragosto da incubo nel Baianese

Tuoni e lampi hanno squarciato il cielo del Baianese in un pomeriggio pre-Ferragosto che i residenti difficilmente dimenticheranno. Una pioggia come non se ne vedeva da giorni… anzi, da mesi… forse da anni, ha fatto irruzione poco dopo le 17, trasformando in pochi minuti le strade in fiumi e i campi in distese allagate.

La “bomba d’acqua” ha messo a dura prova le infrastrutture: tubature in soprappiena, tombini saltati, fognature in tilt e corsi d’acqua secondari che hanno straripato. In alcune zone, la pioggia è stata accompagnata da grandine con chicchi grandi quanto una noce, capaci di imbiancare i campi e causare danni alle colture.

Le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile sono in allerta, per eventuali automobilisti in difficoltà e pronti a mettere in sicurezza il territorio. Per fortuna, non si registrano feriti, ma i disagi sono diffusi ed eventuali danni materiali ancora in corso di valutazione.

Il maltempo, arrivato senza preavviso, ha colto di sorpresa cittadini e turisti. Le autorità invitano a prestare massima prudenza nei prossimi giorni, con l’allerta meteo che potrebbe riservare nuovi colpi di scena proprio nel cuore dell’estate.