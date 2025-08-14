Sirignano, Mugnano del Cardinale e Quadrelle: interruzione notturna dell’erogazione idrica

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una significativa e persistente riduzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario sospendere l’erogazione dell’acqua durante le ore notturne nei Comuni di Sirignano, Mugnano del Cardinale e Quadrelle.

Le interruzioni sono programmate dalle ore 22:00 di giovedì 14 agosto alle ore 06:00 di venerdì 15 agosto e dalle ore 22:00 di venerdì 15 agosto alle ore 06:00 di sabato 16 agosto.

Gli orari indicati si riferiscono alla chiusura e riapertura dei serbatoi e degli impianti di manovra. Per le singole utenze, i tempi effettivi di sospensione e ripristino possono variare in base alla rete distributiva. In considerazione della situazione di grave carenza idrica, l’erogazione potrebbe interrompersi anche prima dell’orario previsto.

Si segnala che, al momento della riapertura, potrebbero verificarsi fenomeni transitori di torbidità dell’acqua. Tali episodi non pregiudicano la potabilità; si raccomanda comunque di far scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti.

Alto Calore Servizi S.p.A. continuerà a fornire aggiornamenti attraverso il proprio sito web e i canali social. Per necessità urgenti e improrogabili è disponibile il numero verde 800954430.