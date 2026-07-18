Mirabella Eclano e comuni limitrofi – I Carabinieri intensificano i controlli contro reati predatori e stupefacenti

Continua ininterrotta l’attività di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso. L’obiettivo è rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto ai reati predatori e ai fenomeni legati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, negli ultimi giorni, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha coordinato una serie di servizi straordinari che hanno interessato il territorio del comune eclanese e i comuni limitrofi. L’attività, svolta prevalentemente nelle ore serali e notturne con l’impiego di numerosi equipaggi, ha consentito di controllare un centinaio di veicoli e procedere al ritiro di sette documenti di guida.

Nel corso dei numerosi posti di controllo predisposti lungo le principali arterie stradali, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà un 40enne di origine straniera, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato trovato in possesso di un bastone in legno lavorato e acuminato, rinvenuto all’interno dell’autovettura sulla quale viaggiava, pronto all’uso.

L’arma bianca è stata sottoposta a sequestro.

Particolare attenzione è stata rivolta anche al contrasto del consumo di sostanze stupefacenti.

Due giovani, residenti rispettivamente a Benevento e a Mirabella Eclano, sono stati segnalati alla Prefettura di Avellino quali assuntori, poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente occultata all’interno delle rispettive autovetture.

Per entrambi è scattato il ritiro della patente di guida, in attesa dei conseguenti provvedimenti amministrativi.