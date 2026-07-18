Sirignano: Maria Giovanna compie 40 anni, gli auguri della sua splendida famiglia

SIRIGNANO (AV) – Giornata di grande festa a Sirignano, dove Maria Giovanna celebra oggi il prestigioso traguardo dei 40 anni.

Un compleanno speciale, vissuto con l’affetto e il calore della sua meravigliosa famiglia, che ha voluto dedicarle un messaggio ricco di amore.

A farle gli auguri più sinceri sono il marito Stefano Biancardi e i loro figli Anna Maria, Cristian, Miriam e i gemelli Gennaro ed Emanuele, che le augurano una giornata indimenticabile, colma di serenità, gioia e tante emozioni.

“Che questo importante traguardo sia l’inizio di una nuova stagione ricca di soddisfazioni, salute e felicità. Ti vogliamo bene!” è il messaggio che accompagna questo giorno di festa.

Anche la redazione di Binews si unisce agli auguri, porgendo a Maria Giovanna i migliori auguri di buon 40° compleanno, con l’auspicio che possa trascorrere questa giornata circondata dall’affetto delle persone che ama e che ogni desiderio possa realizzarsi.