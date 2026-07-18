Grottaminarda, torna la magia dei Nomadi: domenica sera il grande concerto gratuito per la Festa della Cappelluzza

Domani, domenica 19 luglio, alle ore 22:00, i Nomadi saliranno sul palco del Piazzale “G. Scirea” a Grottaminarda per un concerto che si preannuncia ricco di emozioni e di grandi successi.

Si tratta di un grande ritorno perchè quello tra Grottaminarda e i Nomadi è un legame speciale, costruito nel tempo e testimoniato anche dal murale dedicato ad Augusto Daolio, storico fondatore della band. Il murale realizzato dall’artista napoletano Antonio Sena, è divenuto simbolo dell’affetto che la comunità nutre nei confronti del gruppo e punto di riferimento per i fan, tanto da ricevere, circa 2 anni fa, la visita a sorpresa del leader della band Beppe Carletti.

Il concerto, ad ingresso gratuito, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della 51^ Festa della Cappelluzza, già tenutasi il 3, il 4 e il 5 luglio, a cura del Comitato Festa Sant’Antonio e Santa Rita, sotto l’egida della Parrocchia di Santa Maria Maggiore e con il patrocinio del Comune di Grottaminarda. Una festa che da oltre cinquant’anni unisce fede, tradizione, musica e momenti di condivisione, richiamando cittadini e visitatori da tutto il territorio.

L’Amministrazione comunale invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare a questa serata di grande musica live.