Tragico incidente aereo a Benevento: elicottero ultraleggero precipita e prende fuoco, un morto e un ferito gravissimo

BENEVENTO – Un grave incidente aereo si è verificato nelle scorse ore in contrada Olivola, a Benevento, nei pressi dell’Aeroclub Gabriele. Un elicottero ultraleggero si è improvvisamente schiantato al suolo, prendendo fuoco subito dopo l’impatto.

A bordo del velivolo si trovavano due persone. Per una di loro non c’è stato nulla da fare: è deceduta a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto. L’altra persona è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, dove si trova attualmente ricoverata in condizioni gravissime.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, insieme ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine. L’area dell’incidente è stata delimitata per consentire i rilievi necessari.

Sono ora in corso le indagini per accertare le cause dello schianto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: un possibile guasto tecnico, un errore umano o fattori ambientali saranno oggetto di valutazione da parte delle autorità competenti.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità beneventana, scossa da una tragedia avvenuta in una zona solitamente legata allo sport e alla passione per il volo.

Seguiranno aggiornamenti non appena emergeranno ulteriori dettagli ufficiali.